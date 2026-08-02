Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

Иванников: ВСУ готовят провокацию на стыке границ России, Белоруссии и Украины

Иванников: ВСУ готовят провокацию на стыке границ России, Белоруссии и Украины

Украинские спецслужбы разрабатывают сценарий опасной диверсии на границе России и Белоруссии.Для реализации замысла в Черниговскую область стягиваются подразделения ВСУ, боевикам которых уже приказано снять форму и переодеться в гражданскую одежду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии