Иванников: ВСУ готовят провокацию на стыке границ России, Белоруссии и Украины

Украинские спецслужбы разрабатывают сценарий опасной диверсии на границе России и Белоруссии.Для реализации замысла в Черниговскую область стягиваются подразделения ВСУ, боевикам которых уже приказано снять форму и переодеться в гражданскую одежду.