Киноканал FAN составил Абсолютный топ лучших аниме 2023 года

В числе лучших аниме 2023 года не только продолжения популярных сериалов, но и завершение поистине эпохальных историй, а также впечатляющие новинки, в сюжетах которых нашлось место и проблемам японского шоу-бизнеса, и интригам императорского двора, и, конечно же, невероятным путешествиям.