Очень угловатый и даже неоднозначный дизайн, зато машина будет проходить по льготному утильсбору Hyundai готовит новое поколение Elantra: седан станет крупнее, получит угловатый дизайн и современное оснащение, включая мультимедийную систему с искусственным интеллектом.