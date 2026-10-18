Очень угловатый и даже неоднозначный дизайн, зато машина будет проходить по льготному утильсбору Hyundai готовит новое поколение Elantra: седан станет крупнее, получит угловатый дизайн и современное оснащение, включая мультимедийную систему с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым