Почему Европа предпочитает забыть о своих наёмниках

На этой неделе официальный Париж подтвердил, что в боестолкновениях в Донбассе погиб уже второй французский «солдат удачи» (кавычки здесь уместны вдвойне) и внешнеполитическое ведомство Франции предпринимает усилия по репатриации его останков.