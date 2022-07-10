Русская весна

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Почему Европа предпочитает забыть о своих наёмниках

Почему Европа предпочитает забыть о своих наёмниках

На этой неделе официальный Париж подтвердил, что в боестолкновениях в Донбассе погиб уже второй французский «солдат удачи» (кавычки здесь уместны вдвойне) и внешнеполитическое ведомство Франции предпринимает усилия по репатриации его останков.

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