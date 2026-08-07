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ЕС должны вернуть замороженные активы РФ для урегулирования конфликта на Украине – Мема

ЕС должны вернуть замороженные активы РФ для урегулирования конфликта на Украине – Мема

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз должен вернуть России замороженные активы, потому что такой шаг может способствовать прекращению огня на Украине.

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