Специалисты объяснили, как сохранить здоровье кожи зимой С приходом зимы кожа человека подвергается множеству испытаний: низкие температуры, высокая влажность и сильный ветер – все это негативно сказывается на здоровье кожи.
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