Трагедии в Чистополе и Тукаевском районе: два человека погибли на производстве

За последние дни в Республике Татарстан произошли две трагические аварии на производстве. Во-первых, в городе Чистополе произошло обрушение стенки выкопанной траншеи, где рабочие занимались заменой подземных электросетей.
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