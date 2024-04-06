Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России

Поздняков: ОКР на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия МОК Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России.
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