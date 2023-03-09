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Защитник "Виннипега" Стэнли объяснил эпизод, в котором нанес травму форварду Капризову

Защитник "Виннипега" Стэнли объяснил эпизод, в котором нанес травму форварду Капризову

Канадский защитник "Виннипег Джетс" Логан Стэнли прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд", в котором он травмировал российского нападающего "дикарей" Кирилла Капризова.

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