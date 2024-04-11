Против России готовят БРИКС: Лавров вынес приговор

V K

Отвод НАТО на границы 1997 года, а статус Украины будем определять только мы. Я думаю, что на таких условиях мы можем предложить обсуждение мирного плана по Украине. Если Запад не готов - поворачиваемся и едем смотреть на Женевское озеро.