Коллаж Царьграда Вчера 17K прочитали США руками Швейцарии готовят очередное шоу под названием "глобальный саммит" по Украине, которое ждёт даже худший провал, чем тот, который случился с аналогичными сходками в Копенгагене, Джидде и Давосе.
Против России готовят БРИКС: Лавров вынес приговор
Комментарии
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V K
Отвод НАТО на границы 1997 года, а статус Украины будем определять только мы. Я думаю, что на таких условиях мы можем предложить обсуждение мирного плана по Украине. Если Запад не готов - поворачиваемся и едем смотреть на Женевское озеро.
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