Добрый Мир
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Добрый Мир

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Против России готовят БРИКС: Лавров вынес приговор

Против России готовят БРИКС: Лавров вынес приговор

Коллаж Царьграда Вчера 17K прочитали США руками Швейцарии готовят очередное шоу под названием "глобальный саммит" по Украине, которое ждёт даже худший провал, чем тот, который случился с аналогичными сходками в Копенгагене, Джидде и Давосе.

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Комментарии
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V K
Отвод НАТО на границы 1997 года, а статус Украины будем определять только мы. Я думаю, что на таких условиях мы можем предложить обсуждение мирного плана по Украине.  Если Запад не готов - поворачиваемся  и едем смотреть на Женевское озеро.
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