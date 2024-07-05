Курганцы сдали в полицию извращенца, совращавшего детей

Курганские следователи завершили расследование против 34-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют в серьезных преступлениях, включая сексуальные преступления против детей и создание материалов с участием несовершеннолетних.
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