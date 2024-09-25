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Закон, порядок, государство

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Специалисты службы ГСМ Южной группировки войск в круглосуточном режиме обеспечивают заправку боевой техники на Донецком направлении СВО

Специалисты службы ГСМ Южной группировки войск в круглосуточном режиме обеспечивают заправку боевой техники на Донецком направлении СВО

Водители топливозаправщиков каждый день подвозят топливо на линию боевого соприкосновения. При этом специалисты службы горючего всегда проверяют каждую партию, берут пробы, замеряют его плотность и температуру.

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