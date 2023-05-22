АвтоИдеи

137 подписчиков

Свежие комментарии

  • Елена Ерофеева
    У кого она популярна?На чем ездит попу...
  • ЧилиИвано
    ИИ писал, старался.... ну мы и прочли, хотяяя я.... если бы кто понял......Что сейчас можно ...
  • Герасим
    Да даже если приклеите обратно значки я всё равно не пойму китаец это или наш? А точно, это же в любом случае китаец ...Мы решили усложни...

Суд конфисковал мотоцикл пьяного байкера

Суд конфисковал мотоцикл пьяного байкера

   Суд конфисковал мотоцикл пьяного велосипедиста. Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.com, с 25 июля 2022 года в России введена возможность конфискации транспортного средства при систематических нарушениях правил дорожного движения, то есть принудительного безвозмездного изъятия и передачи его в собственность государства (Федеральный закон от 14 июля 2022 г от 2022 г без изменений Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации").

Вернуться к статье

Картина дня

наверх