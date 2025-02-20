Горожанам рассказали, какие мероприятия приготовили в Москве на 22 и 23 февраля

В Москве 22-23 февраля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Горожан ожидают разнообразные события: концерты, выставки, мастер-классы, театрализованные представления, кинопоказы и благотворительные акции.
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