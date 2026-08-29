Гатиятулин подтвердил повреждение вратаря после матча со «Спартаком»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после матча со «Спартаком» (1:2) подтвердил, что голкипер Тимур Билялов получил повреждение.
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