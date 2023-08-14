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Удар на опережение: Русские придумали, как заранее остановить главную надежду Киева

Удар на опережение: Русские придумали, как заранее остановить главную надежду Киева

Самостийные эксперты подозревают американцев в сливе русским информации, чтобы не передавать Украине свои истребители.

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Комментарии
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Erl Schweizer
&quot;Удар на опережение: Русские придумали, как заранее остановить главную надежду Киева&quot;. Серьезная ошибка, правильный вариант: &quot;Удар на опережение: &quot;Российские военные придумали, как заранее остановить главную надежду Киева&quot;. В войсках 100 наций и народностей, уважение одинаково ко всем.
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