Удар на опережение: Русские придумали, как заранее остановить главную надежду Киева
Самостийные эксперты подозревают американцев в сливе русским информации, чтобы не передавать Украине свои истребители.
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"Удар на опережение: Русские придумали, как заранее остановить главную надежду Киева". Серьезная ошибка, правильный вариант: "Удар на опережение: "Российские военные придумали, как заранее остановить главную надежду Киева". В войсках 100 наций и народностей, уважение одинаково ко всем.
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