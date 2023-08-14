Erl Schweizer

"Удар на опережение: Русские придумали, как заранее остановить главную надежду Киева". Серьезная ошибка, правильный вариант: "Удар на опережение: "Российские военные придумали, как заранее остановить главную надежду Киева". В войсках 100 наций и народностей, уважение одинаково ко всем.