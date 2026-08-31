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Царьград

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Челябинск продлит маршруты четырех автобусов с 1 сентября

Челябинск продлит маршруты четырех автобусов с 1 сентября

В Челябинске с 1 сентября изменятся маршруты автобусов: №10к продлит путь до Парка Гагарина, а также удлинятся маршруты автобусов №142, №212 и №132.

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