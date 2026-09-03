В ЕАО построят НПЗ за 4 млрд рублей

Еврейская автономная область и ООО «Новый базовый поток» заключили на Восточном экономическом форуме соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего завода.
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