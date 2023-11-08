Под Смоленском школа три года не может дождаться нормального крыльца

Компания, не выполнившая ремонт, получила статус недобросовестного поставщика. Как сообщает региональное УФАС, в 2020 году школа в деревне Соловьево Кардымовского района заключила муниципальный контракт с ООО «Коммунальщик».
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