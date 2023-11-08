Смоленск 2.0
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Под Смоленском школа три года не может дождаться нормального крыльца

Под Смоленском школа три года не может дождаться нормального крыльца

Компания, не выполнившая ремонт, получила статус недобросовестного поставщика. Как сообщает региональное УФАС, в 2020 году школа в деревне Соловьево Кардымовского района заключила муниципальный контракт с ООО «Коммунальщик».

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