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Газета.ру

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Новая больница в Балашихе сможет принимать до 2 млн пациентов

Новая больница в Балашихе сможет принимать до 2 млн пациентов

Работы по созданию многопрофильного медицинского комплекса в микрорайоне Ольгино в Балашихе выполнены почти 60%, завершить их планируется в конце 2027 года, а открыть больницу — в 2028 году.

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