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Как украсить автомобиль к Новому году и не получить штраф

Как украсить автомобиль к Новому году и не получить штраф

В ГИБДД рассказали, как правильно украсить машину к Новому году и не получить за это штраф.В преддверии новогодних праздников некоторые автомобилисты украшают свои машины гирляндами, шарами и прочими декоративными элементами.

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