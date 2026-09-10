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Регионы России

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Мирослава Карпович подтвердила ожидание первенца

Мирослава Карпович подтвердила ожидание первенца

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», официально подтвердила беременность и ожидание первого ребёнка.

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