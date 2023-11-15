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Русская весна

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НОЧЬ В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США 

НОЧЬ В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США 

Специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К.П. шокирована проявлениями системного расизма в США, говорится в заявлении УВКПЧ по завершении 15-дневного визита эксперта в страну.

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Комментарии
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Вик Норд
&quot;Уголовное правосудие в Соединенных Штатах более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым, чернокожих чаще приговаривают к смертной казни и выносят им более суровые приговоры.&quot;-а это секрет разве,что 68% преступности в США это ЭТНИЧЕСКАЯ преступность,и разве белые виноваты,что ниггеры незаконопослушные граждане,пушеры,наркоманы,угонщики,воры,и бандиты???Если черножопые чаще нарушают закон,их и чаще осуждают,причём 80% из них судят вторично,а то третий,четвёртый раз,неисправимые РЕЦИДИВИСТЫ,которых исправит только одна вещь,как того горбатого,из пословицы...,думаете случайно? Нет,тут конечно расизм,однозначно... .Правильно говорят,ООН надо разгонять,как в своё время Лигу Наций,изжила она своё...
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