НОЧЬ В ООН пришли в шок от проявления системного расизма в США 

Вик Норд

"Уголовное правосудие в Соединенных Штатах более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым, чернокожих чаще приговаривают к смертной казни и выносят им более суровые приговоры."-а это секрет разве,что 68% преступности в США это ЭТНИЧЕСКАЯ преступность,и разве белые виноваты,что ниггеры незаконопослушные граждане,пушеры,наркоманы,угонщики,воры,и бандиты???Если черножопые чаще нарушают закон,их и чаще осуждают,причём 80% из них судят вторично,а то третий,четвёртый раз,неисправимые РЕЦИДИВИСТЫ,которых исправит только одна вещь,как того горбатого,из пословицы...,думаете случайно? Нет,тут конечно расизм,однозначно... .Правильно говорят,ООН надо разгонять,как в своё время Лигу Наций,изжила она своё...