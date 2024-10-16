15 загадочных предметов, разгадку которых сложно предугадать

Шансов отгадать, что за штука перед вами, как обычно - 50/50. Можно примерно догадаться, из какой сферы деятельности предмет, а можно вообще потеряться в догадках, начиная строить конспирологические или мистические теории.
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