Бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин в своем интервью ливанскому телевидению резко высказался по поводу британского стиля управления конфликтом на Украине, осудил поставки Киеву оружия, призвал к миру Военнослужащий РФ в Мелитополе.