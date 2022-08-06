Заноза

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Запад испугался российского флага над Киевом

Запад испугался российского флага над Киевом

Бывший лидер британской оппозиции Джереми Корбин в своем интервью ливанскому телевидению резко высказался по поводу британского стиля управления конфликтом на Украине, осудил поставки Киеву оружия, призвал к миру Военнослужащий РФ в Мелитополе.

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