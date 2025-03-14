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Девятиэтажный офисный центр со спортивным "ядром" разрешили строить на Горе

Девятиэтажный офисный центр со спортивным "ядром" разрешили строить на Горе

Эскизы объекта повторно презентовали на градсовете Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100 / Фото: мастерская "Классика" Административное здание со спорткомплеком и подземным паркингом построят на Змеиногорском тракте, 100.

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