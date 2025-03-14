Девятиэтажный офисный центр со спортивным "ядром" разрешили строить на Горе

Эскизы объекта повторно презентовали на градсовете Проект офисного центра на Змеиногорском тракте, 100 / Фото: мастерская "Классика" Административное здание со спорткомплеком и подземным паркингом построят на Змеиногорском тракте, 100.
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