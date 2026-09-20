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Он будет летать? Во время презентации нового Tesla Roadster над базой SpaceX закрыли воздушное пространство

Он будет летать? Во время презентации нового Tesla Roadster над базой SpaceX закрыли воздушное пространство

Ранее слухи приписывали Tesla Roadster ракетные двигатели Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временное ограничение полётов над испытательным полигоном SpaceX в Макгрегоре, штат Техас, недалеко от Уэйко.

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