Психолог Ступакова рассказала, как правильно строить отношения в семье

Мы вступили в Год семьи. А какая она – современная российская семья? С какими проблемами ей приходится сталкиваться? Об этом на встрече с нашими читателями в рамках акции «Открытая редакция» рассказала медицинский психолог областного консультативно-диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Ирина Ступакова.