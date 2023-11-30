Ликсутов: возле метро "Царицыно" стало уютнее

Около станции метро "Царицыно", на месте, где был раскопан котлован для строительства новых тоннелей Замоскворецкой линии, появился сквер с деревьями, лавочками и навесами, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии