Ликсутов: возле метро "Царицыно" стало уютнее

Около станции метро "Царицыно", на месте, где был раскопан котлован для строительства новых тоннелей Замоскворецкой линии, появился сквер с деревьями, лавочками и навесами, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.