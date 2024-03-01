Многоликое Ставрополье: десять причин посетить уникальный край

Любители экскурсионных программ едут в Ставропольский край по местам, связанным с Лермонтовым. В Ставрополе поэт создал «Бородино», с Кисловодском связана проникновенная история Веры и Печорина из «Княжны Мери», в Пятигорске драматург стрелялся на дуэли.
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