Красивые кадры работы ударных вертолётов Ка-52, Ми-28НМ, и Ми-35М армейской авиации ВКС в зоне проведения СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Красивые кадры работы ударных вертолётов Ка-52, Ми-28НМ, и Ми-35М армейской авиации ВКС в зоне проведения СВО.
Свежие комментарии