Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о ветре 16 июля

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ветре 16 июля. Жителей призывают соблюдать осторожность, избегать нахождения под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за возможных порывов ветра до 17 м/с.
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