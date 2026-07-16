Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о ветре 16 июля

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ветре 16 июля. Жителей призывают соблюдать осторожность, избегать нахождения под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними из-за возможных порывов ветра до 17 м/с.