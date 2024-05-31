В Госдуму представят законопроект о полном запрете продажи вейпов

Группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов. Депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым предлагают внести поправки в закон об охране здоровья.
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