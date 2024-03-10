Запашный показал последние прижизненные фото умершей циркачки Морозовой

Гендиректор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный разместил в своём телеграм-канале последние прижизненные фотоснимки в сценическом образе скончавшейся на 23-м году своей подопечной артистки Влады Морозовой.
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