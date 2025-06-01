Почему детей бить нельзя и как вместо этого выработать дисциплину. Топ советов психологов

Педагоги и психологи рассказали, какие методы воспитания наиболее эффективны. То, что детей бить нельзя, кажется уже непреложной истиной в современном мире, но как только какой-нибудь психолог вновь поднимает эту темы в медиапространстве, начинается пожар в комментариях.