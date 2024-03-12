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Пронедра

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Нефть продолжает расти в цене

Нефть продолжает расти в цене Нефть растет на биржах второй день подряд. В понедельник Brent подорожала на 13 центов, до 82,21 долларов за баррель, а сегодня прибавила еще 22 цента.

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