БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Схватил за ягодицу, а за отказ избил: боксёр напал с кулаками на двух посетительниц бара — его адвокат сказал, что «женщин бить можно»

Схватил за ягодицу, а за отказ избил: боксёр напал с кулаками на двух посетительниц бара — его адвокат сказал, что «женщин бить можно»

Вечер 15 февраля в пермском баре MAI TAI должен был стать обычным эпизодом городской ночной жизни — в заведении шла дискотека, посетители отдыхали, атмосфера казалась непринуждённой.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А адвоката ногами по лицу пинать можно? А судью? Или это- только для азербайджанцев в России?
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1 м.
Константин Самарин
Бибизяна надо стерилизовать, в целях подавления агрессии. А на зоне ему популяпно втолкуют, что женщин бить нельзя. Пр выходу из лагеря он смело сможет записаться в ЛБГТ.
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1 м.