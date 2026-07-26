Схватил за ягодицу, а за отказ избил: боксёр напал с кулаками на двух посетительниц бара — его адвокат сказал, что «женщин бить можно»

А адвоката ногами по лицу пинать можно? А судью? Или это- только для азербайджанцев в России?

Константин Самарин

Бибизяна надо стерилизовать, в целях подавления агрессии. А на зоне ему популяпно втолкуют, что женщин бить нельзя. Пр выходу из лагеря он смело сможет записаться в ЛБГТ.