Схватил за ягодицу, а за отказ избил: боксёр напал с кулаками на двух посетительниц бара — его адвокат сказал, что «женщин бить можно»

Вечер 15 февраля в пермском баре MAI TAI должен был стать обычным эпизодом городской ночной жизни — в заведении шла дискотека, посетители отдыхали, атмосфера казалась непринуждённой.
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