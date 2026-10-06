Петербург поднимет стоимость патента для мигрантов до 10 тысяч

Правительство Санкт-Петербурга предлагает установить на 2027 год коэффициент для расчёта стоимости патента трудовым мигрантам на уровне 3,225428, что приведёт к подорожанию документа по сравнению с 8 тысячами рублей, утверждёнными на 2026 год.