Юрист раскрыл, проверят ли отдавшую мошенникам полмиллиарда рублей Серову

Юрист Хаминский: Серова не будет отчитываться о деньгах в силу законодательства Экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольга Серова не будет отчитываться о почти 0,5 млрд рублей, отданных мошенникам, заявил NEWS.