Юрист раскрыл, проверят ли отдавшую мошенникам полмиллиарда рублей Серову

Юрист Хаминский: Серова не будет отчитываться о деньгах в силу законодательства Экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольга Серова не будет отчитываться о почти 0,5 млрд рублей, отданных мошенникам, заявил NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии