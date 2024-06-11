Вознесение Господне 13 июня: история, традиции и запреты православного праздника Елена Галицкая13 июня 2024 года православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших двунадесятых праздников, связанных с ключевыми событиями евангельской истории.
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