Эксперты прогнозируют изменения цен с 1 апреля 2024 года Ирэн ОрлонскаяНа пороге весны, периода, который традиционно активизирует многие сферы рынка, стоит задуматься о том, какие изменения ожидаются в ценах на товары и услуги.