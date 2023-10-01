Интиуатана: Привязать Солнце."Инти" в переводе с языка кечуа означает "солнце", "уата" - "привязывать", а суффикс "на" используется для выражения "того, что служит для", поэтому перевод Intihuatana звучит как "место, где привязано Солнце".