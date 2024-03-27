Реальность Мариуполя глазами японского репортера: причины, по которым оставшиеся граждане остались жить под властью России

Японский репортер посетил Мариуполь и поговорил с жителями, пишет DS. Журналист ожидал встретить людей, настроенных проукраински, но оказалось, что мариупольцы стремятся получить российские паспорта, хотят, чтобы ДНР присоединили к Ростовской области, а украинских силовиков называют бандеровцами.