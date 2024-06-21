Закончился швейцарский «слёт хромых уток», закончился и другой швейцарский «мирный цирк». Обсуждать цирк, собственно, смысла никакого и нет, а вот посмотреть на то, кто и как повёл себя во время этого события – это уже интересно.
Саммит в Швейцарии отгремел: кто предал Россию, а кто поддержал?
Комментарии
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Р
Роман
Гора родила мышь,которая ничего не решает...
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17 час.
Виктор Тимошевский
Не надо высокопарных слов кто предал.Каждое государство ведет самостоятельно свою политику.И не недо от них требовать безоглядной поддержки.Все лишь партнеры,но не друзья-товарищи.Даже родственники близкие порой предают,а что уж говорить о государствах в определенных обстоятельствах. Это теперь называется многовекторность политики.
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16 час.
Lev Konov
"Просроченного" Зеленского - признали(вопреки конституции Украины) те, кто за неонацизм и за продолжение войны (всего 15%) населения планеты. Остальные страны мира (85%), т.е. подавляющее БОЛЬШИНСТВО - не признали диктатора-неонациста Зеленского... Но что интересно, теперь переговоры об Украине в странах-подписантах НЕВОЗМОЖНЫ (например, в Турции).
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15 час.
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