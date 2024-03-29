Не стрелял – не виноват? Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" рвётся на свободу

Третий фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холл" обжаловал свой арест.Речь идёт об Алишере Касимове – именно он сдавал квартиру террористу Шамсуидину Фаридуни* в Путилково, однако сам он утверждает, что не был знаком ним.