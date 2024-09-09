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ФАДН обвинила Запад в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

ФАДН обвинила Запад в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил, что западные страны пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ.

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