Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов в Оренбургской области

10 марта 2024 года в городе Новотроицке подозреваемый, находясь за рулем автомобиля и скрываясь с похищенным имуществом от сотрудников правоохранительных органов, допустил наезд на полицейского, в результате последний упал на капот транспортного средства.
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