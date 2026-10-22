С этой субботы 24 октября изменятся маршруты некоторых автобусов. Часть будут ходить так же, но они сменят номера и станут курсировать чаще.
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