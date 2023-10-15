Большая проблема сейчас в России с могущественным и влиятельным произраильским лобби. Большинство из них с самого начала СВО заняло нарочито ультра-патриотическую позицию, открыто поддержав Путина.
АЛЕКСАНДР ДУГИН: СУДЬБА ПРОИЗРАИЛЬСКОГО ЛОББИ В РОССИИ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sobering
Ты о каких народах тут вякаешь? Которые не имели никогда государственности? Которые, как правило, сами вливались в Российскую империю? Которые сохранили свою самобытность и языки, которые не искоренял ни один правитель России? Ты о народах. которые сохранили свою культуры и которым была дана письменность? Все "свободные" народы, заселявшие свои земли, были или уничтожены Западом или сведены до нищенского существования. Так о чём ты тут пиздишь. недоумок?
Ответить
3 час.
Sobering
Ты, баран с мозгами колибри, откуда взял что Россия искусственно созданное государство? Вот США да, не являются государством. Это признал даже глобалист Герберт Уэллс посетив США в 1906 году. Трамп пытался сделать США государством. да не смог. т.к. США валят те, кто посильнее их. Испания, Швейцария, Польша, Италия и др. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВАМИ! Вернее они проектно-конструкторские. И потому их развал ждёт как и все проектно-конструкторские государства в мире, в латинской америке, европе, азии и т.д. Вот Венгрия останется при любых катаклизмах, поскольку это как и Россия - исторически сложившееся государство. Ты там каких Мурзилок начитался, даун?
Ответить
3 час.
S
Sobering
Да, ребёнок ты наш...! Ты какие Мурзилки читаешь? Кто тебе вбил в голову ересь о том, что Израиль не захватывал? Ты историю евреев видимо искурил. Разберись с тем, как и почему евреи оказались там где сейчас Израиль. А для начала, ты должен понять одно. что еврейство - это не национальность, а организация с центром в Праге. Образовывайся дурень и почитай.............. "Аналитическая записка «Государство — это система выживания, сохранения и развития народа» с уточнениями и дополнениями от 28 февраля 2020 года"...... Всякая система имеет возможность развиваться или хотя бы выживать, если её ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Недостаток ресурсных возможностей дóлжно компенсировать повышением качества управления. Однако, есть предел ресурсных возможностей и, соответственно, есть предел возможностей повышения качества управления этими ресурсными возможностями для того, чтобы обеспечить развитие или хотя бы выживание системы. По отношению к государству это означает, что есть некий нижний предел ресурсных возможностей народа (количество населения, наука и образование, промышленное производство, продуктовая безопасность, вооружённые силы), образовавшего государство, ниже которого государство, его суверенитет становятся невозможным.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии