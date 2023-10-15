АЛЕКСАНДР ДУГИН: СУДЬБА ПРОИЗРАИЛЬСКОГО ЛОББИ В РОССИИ ПОД БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ

Sobering Ты о каких народах тут вякаешь? Которые не имели никогда государственности? Которые, как правило, сами вливались в Российскую империю? Которые сохранили свою самобытность и языки, которые не искоренял ни один правитель России? Ты о народах. которые сохранили свою культуры и которым была дана письменность? Все "свободные" народы, заселявшие свои земли, были или уничтожены Западом или сведены до нищенского существования. Так о чём ты тут пиздишь. недоумок?

Sobering Ты, баран с мозгами колибри, откуда взял что Россия искусственно созданное государство? Вот США да, не являются государством. Это признал даже глобалист Герберт Уэллс посетив США в 1906 году. Трамп пытался сделать США государством. да не смог. т.к. США валят те, кто посильнее их. Испания, Швейцария, Польша, Италия и др. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВАМИ! Вернее они проектно-конструкторские. И потому их развал ждёт как и все проектно-конструкторские государства в мире, в латинской америке, европе, азии и т.д. Вот Венгрия останется при любых катаклизмах, поскольку это как и Россия - исторически сложившееся государство. Ты там каких Мурзилок начитался, даун?