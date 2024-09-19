Кремль возобновил публикации на своём официальном YouTube-канале. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несмотря на замедление работы платформы в России, это делается для лучшего донесения информации до западных зрителей.
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